ESCURSIONI GASTROMONICHE Ristorante Divina Giulia – Fondi LT

Situato a poche centinaia di metri dal centro storico, il locale si presenta molto accogliente, con un elegante tovagliato e musica soffusa in sottofondo.La scelta del titolare, Lazzaro Micci, con una lunga tradizione non solo culinaria ma anche di sommelier, è quella della qualità. Qualità nell’accoglienza, nell’arredo ma, soprattutto, nella scelta delle materie prime. Questi giudizi nascono da due verifiche dirette, con un discreto intervallo di tempo, provando piatti del tutto diversi.Il menu offre anche un interessante mene di carne ma, come nella volta precedente, ci si è orientati sul pesce. E non è stato un errore.Memori delle dimensioni delle portate, ci siamo concentrati solo su antipasti e primo.Una insalata di mare più o meno la sanno fare, o quantomeno la propongono, tutti.