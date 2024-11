Lanazione.it - "Esame urologico dopo dieci giorni". Il caso di un cittadino ricoverato

ORVIETO - Entra nel vivo l’attività della speciale Commissione consiliare costituita per occuparsi di sanità locale e sociale, effettuando anche una sorta di monitoraggio costante rispetto al funzionamento dell’ospedale. La Commissione è stata convocata dal presidente Evasio Gialletti il 2 dicembre alle 17 nella sala delle Quattro Virtù del Palazzo comunale. All’ordine del giorno l’audizione della dottoressa Ilaria Bernardini, direttrice sanitaria dell’ospedale. Fra le varie criticità del Santa Maria della Stella su cui sarà necessario fare approfondimenti c’è anche il servizio di urologia che è stato fortemente ridimensionato, per non dire azzerato, nei mesi scorsi a causa della indisponibilità del medico di riferimento. Intervenendo sulla questione, la sindaca Roberta Tardani, lo scorso luglio, aveva garantito che il disservizio era stato in realtà risolto.