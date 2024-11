Ilrestodelcarlino.it - Educazione sessuale: "Bisogna parlarne con i bambini prima che chiedano al web"

Dopo ogni caso di cronaca nera, dopo ogni femminicidio, dopo ogni denuncia di violenza si torna a chiedersi: l’potrebbe aiutare a migliorare la situazione? Per rispondere alla domanda c’è la psicologa Elisabetta Agostini. Dottoressa, com’è la situazione nelle scuole? "Varie volte sono stata invitata dagli insegnanti nel momento in cui si accorgevano che cominciavano a circolare certi argomenti, specialmente certi termini, all’interno della classe. Spesso c’è un utilizzo che però è orientato alla volgarizzazione dell’argomento, è semplicemente un modo di avvicinarsi all’argomento che talvolta può dipendere dal fatto di aver sentito il compagno di banco quello specifico termine oppure, come avviene tante volte, di aver visto informazioni che arrivano dai social". Si rivolgonoad internet che alla famiglia? "Spesso sì, per questo è importantissimo invece intercettareil bisogno di informazioni e di una vera e propria