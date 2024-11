Gaeta.it - Due arresti ad Acerra per aggressione e tentata rapina da parte di parcheggiatori abusivi

Si è verificato un nuovo caso di criminalità legato anelle prime ore della mattina ad. Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato due uomini in seguito a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Nola. I reati contestati all'interno di questo caso complesso includono unaaggravata, lesioni e minacce aggravate, mentre un terzo complice è attualmente ricercato dalle forze dell'ordine.Il fatto delittuoso e le indaginiLe indagini sono state condotte dal Commissariato di, sotto la direzione della Procura di Nola, che ha lavorato per ricostruire i dettagli dell'episodio avvenuto il 4 ottobre scorso. Secondo le testimonianze raccolte, le vittime erano un uomo che si era recato nei pressi di un'agenzia sanitaria per ritirare un familiare.