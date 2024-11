Nerdpool.it - Crimson Desert – Una bella sorpresa in anteprima

La scorsa settimana abbiamo avuto modo di provare in, il nuovo titolo di Pearl Abyss. Svelato inizialmente a dicembre 2020,sarebbe dovuto essere il prequel di BlackOnline, ma durante lo sviluppo si è trasformato in una IP completamente nuova.si è così tramutato in un action RPG open world, dalle grandi potenzialità.La demo che abbiamo potuto provare era strutturata in due parti: un tutorial per farci comprendere appieno le potenzialità del combattimento, e una seconda parte dove potevamo scegliere dei boss da affrontare per provare quanto siano diverse le boss fight in. Andiamo a scoprire cosa rende speciale questo titolo.Combattimento intensopropone un combattimento intenso dove, almeno nella parte iniziale della demo, ci troviamo a dover fronteggiare molteplici avversari.