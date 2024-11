361magazine.com - Cosa è successo tra Tamberi e il padre?

Il saltatore ha parlato del rapporto con il genitore a BelveGianmarcoè stato ospite, ieri sera, 26 novembre, della seconda puntata del programma Rai, “Belve”.L’intervista, che ha ricevuto molti apprezzamenti, ha svelato forse uninedito, con fragilità e debolezze.Su tutte hanno colpito le dichiarazioni del marchigiano riguardo al rapporto con il.Il momento più complesso è arrovato dopo i Giochi di Tokyo. Ilsi voleva fare da parte e, com ha spiegato a Belve, aveva insistito per continuare.Poi la rottura con il 66enne ex campione italiano di salto in alto e atleta presente ai Giochi Olimpici di Mosca 1980.Nel 2022,, prima dei Mondiali di Eugene disse: “È una decisione che stavo considerando da tempo. In questi anni di collaborazione a grandi risultati si sono alternate altrettanto grandi divergenze.