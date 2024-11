Bologna a secco di reti ma col doppio dei tiri del Lille | serve la svolta in zona gol

Leggi su Sportface.it

Vincere per dare un senso alle prossime gare di una competizione che la città aspettava da troppo tempo:, gara quasi da dentro o fuori per il futuro dei rossoblù in Champions League, si apre con una classifica preoccupante (31° posto, 1 punto) e una statistica che lascia rimpianti: la squadra di Vincenzo Italiano ha calciato 48 volte in questa stagione europea, ma è l’unica squadra a non aver segnato, mentre il, ultima perverso la porta (24, la metà dei rossoblù), ha segnato 5 gol. Solo una volta una squadra non è riuscita a realizzarenelle prime 5 partite della massima competizione europea: il Galatasaray nel 1993/94. Ildi Vincenzo Italiano vuole ritrovare la rete e lasciarsi alle spalle il brutto 3-0 di Roma contro la Lazio. Di fronte una squadra camaleontica, come spesso camaleontiche sono state le squadre di Vincenzo Italiano.