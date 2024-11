Lortica.it - Antonio D’Urso saluta l’ASL Toscana Sud Est: “una sanità da custodire”

Leggi su Lortica.it

Oggi, 27 Novembre 2024, il direttore delSud Est,ha tenuto una conferenza stampa presso il Forum Risk management perre la cittadinanza in vista del suo trasferimento nella provincia autonoma di Trento in veste di direttore generale dell’Assessorato Salute e Politiche Sociali., in questa conferenza ha tenuto a ripercorrere le varie tappe della sua vita, iniziando dal suo percorso clinico fino all’arrivo al San Donato di Arezzo, nel ripercorrere queste tappe ha fatto riferimento al fatto che nella sua lunga carriera professionale gli mancasse l’ambito regionale e questo è stato uno dei motivi che lo ha spinto ad accettare l’incarico offertogli dalla provincia di Trento; queste le parole del direttore: «Voglio vedere la realtà da questo osservatorio, più politico, come mi diceva ieri Vasco (Giannotti) nella vita professionale nostra siamo sul mercato, siamo dei calciatori .