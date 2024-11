Ilfattoquotidiano.it - Andrea Giambruno non va a “Belve”, ma parlerà a “Dritto e Rovescio” di Paolo del Debbio

non potrà partecipare a “” perché Mediaset non avrebbe firmato la liberatoria, essendo ancora un dipendente dell’azienda a tutti gli effetti. Secondo quanto riportato dall’Ansa, il giornalista sarà ospite domani sera della trasmissione “” su Rete 4, nella prima intervista televisiva, un faccia a faccia con il conduttoredel, da quando nell’ottobre del 2023 “Striscia La Notizia” mandò in onda alcuni fuori onda carpiti durante il programma “Diario del Giorno”, condotto dal giornalista.Nelle scorse settimane era stata la conduttrice di, Francesca Fagnani, ad annunciare che era in corso una trattativa per un’intervista all’ex compagno della premier Giorgia Meloni.Mediaset si sarebbe opposta alla sua ospitata, non solo per evitare di contribuire al successo di un programma di una tv concorrente, ma anche per il timore che potesse parlar male dell’azienda in cui lavora.