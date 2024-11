.com - Alex Wyse in gara a Sanremo Giovani 2024 con il brano Rockstar

è tra gli artisti incon il, è in semifinaleè stato selezionato nella rosa di, dove presenta al pubblico ilcon Artist First. Ilè disponibile sulle piattaforme digitali, esplora la libertà come un ideale fragile e sfuggente, che si intreccia alla ricerca di identità e al bisogno di liberarsi dai vincoli emotivi. La libertà, nella sua visione, è una meta ambita ma spesso dolorosa, segnata dal peso delle scelte e delle conseguenze. L’artista naviga tra l’incertezza e una nostalgia profonda per ciò che è irrimediabilmente perduto. Il vivere dadiventa così un tentativo di raggiungere questo sogno di libertà assoluta, pur affrontando le sfide dei sentimenti, degli errori e del proprio percorso di crescita personale.