Gaeta.it - Alessandra Amoroso si commuove rivedendo il suo percorso ad Amici: emozioni e ricordi in This is me

Facebook WhatsAppTwitter La serata di mercoledì 27 novembre ha vistoal centro di un intenso speciale di “is me”, dedicato alle sue esperienze nel talent showdi Maria De Filippi. Durante l’evento, la cantante ha rivissuto momenti emotivi, raccontando non solo le difficoltà che ha affrontato, ma anche la sua evoluzione artistica e personale grazie al programma. Con fortie un’esibizione che ha coinvolto il pubblico,ha condiviso riflessioni profonde e toccanti sul suo.Ledella scuola diha rievocato i momenti più difficili vissuti durante la sua permanenza nella scuola di. Lo show, per lei, non è stato solo un’esperienza di apprendimento, ma una vera e propria sfida. La cantante ha descritto i sentimenti di ansia e vulnerabilità, ricordando i pianti che l’hanno accompagnata nel suo cammino.