Al Tribunale di Latina il processo a Christian Sodano per l’omicidio di Nicoletta e Renée In aula la ricostruzione dei fatti

Tragico duplice omicidio a Cisterna: la prima udienza delIeri mattina si è svolta la prima udienza delper il duplice omicidio di, avvenuto il 13 febbraio scorso a Cisterna., un giovane finanziere di 27 anni, è accusato di aver sparato sette colpi di pistola per uccidere la madre e la sorella della sua ex fidanzata, Desyrée Amato. La famiglia lo aveva accolto e aiutato, ma la situazione è degenerata fino a questa tragica conclusione.Durante l’udienza, gli esperti della Scientifica della Polizia hanno ricostruito la scena del crimine, mostrando inimmagini, ricostruzioni grafiche in 3D, e le perizie balistiche che illustrano come si è sviluppato l’attacco. Il giovane imputato è arrivato in, scortato dai Carabinieri poco dopo le 9 del mattino.