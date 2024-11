Amica.it - Zara e Mike Tindall, sul red carpet la coppia più spontanea della royal family

Leggi su Amica.it

C’è unapiù simpatica e divertente, nella, di quella composta da? La risposta è no. Ci sono coppie bellissime, affascinanti, affiatate ma nessuna è cosìmente piacevole come loro. Sarà forse perché, prima di essere unaallegra e sorridente, prima di tuttosono due persone tendenzialmente ottimiste. Ironiche, semplici, capaci di prendere la vita non troppo seriamente. Un atteggiamento che, inevitabilmente, influenza anche il loro rapporto e, di conseguenza, l’immagine che ne danno all’esterno.: l’uscita a sorpresa (con il sorriso)È raro chepartecipino agli eventi mondani. La figliaprincipessa Anna e l’ex giocatore di rugby passano molto tempo insieme, ma quasi mai sfilano sul red