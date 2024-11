Zonawrestling.net - WWE: Cody Rhodes e LA Knight dominano la scena nel post Raw

L’episodio della scorsa notte di RAW ha offerto azione dal vivo dall’Arena Desert Diamond di Glendale, Arizona, ma l’eccitazione non è finita quando le telecamere hanno smesso di registrare. I fan presenti hanno avuto l’opportunità di assistere a due match-show che hanno visto protagonisti alcuni dei principali talenti della WWE. LAha affrontato Santos Escobar in un incontro uno contro uno. Il carismaticoha mantenuto alta l’energia del pubblico mentre ha sconfitto Escobar con la sua mossa finale, assicurandosi la vittoria e facendo felice il pubblico presente.RESULTS – LAretains his United States Championship against Santos Escobar! #WWE #WWERaw pic.twitter.com/W66FQgovXD— Justin David Kish • Sports Journalist (@JustinDavidKish) November 26, 2024 L’azione è continuata quandoè salito sul ring contro Solo Sikoa in uno scontro acceso.