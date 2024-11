Gaeta.it - Un viaggio nella cucina umbra: l’aurora di todi esplora tradizione e sostenibilità

Facebook WhatsAppTwitter Nel cuore di, uno dei borghi più suggestivi dell’Umbria, il ristorantesi distingue per l’interpretazione moderna dellaculinaria locale. Direttamente ispirato alla bellezza della terra, il menù e le pratiche gastronomiche proposte dallo chef Davide Barone e dalla sua compagna Federica Pasetto sono un omaggio alle radici e alla storia del territorio. Con un forte impegno verso lae la stagionalità, questo ristorante incarna i valori di unaautentica e rispettosa dell’ambiente, valorizzando al contempo gli ingredienti freschi e le ricette classiche.La storia del borgo dei cipressi e la nascita del ristoranteLa storia del Borgo dei Cipressi è avvolta da un forte legame affettivo con il territorio. Anni fa, il signor Succi decise di acquistare una proprietà estesa per 14 ettari come regalo per sua moglie, Aurora.