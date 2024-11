Thesocialpost.it - Ue, parla Borrell: “Eseguire il mandato d’arresto per Netanyahu è un obbligo”

“Dobbiamo raggiungere l’accordo per il cessate il fuoco oggi: non ci sono più scuse per rinviare. Altrimenti il Libano crollerà. Spero che oggi il governoapproverà l’accordo di Stati Uniti e Francia. Basta con ulteriori richieste”. Lo ha detto l’Alto rappresentante Ue, Josepndo con i media a margine del G7 Esteri di Fiuggi.Leggi anche: Axel Pons, da pilota di moto al giro del mondo scalzo“Chiedo agli Stati membri dell’Ue di rispettare gli obblighi previsti dal diritto internazionale, se non sostengono la Cpi, allora non ci sarà nessuna speranza per la giustizia” ha poi aggiunto Josep, a margine del G7 di Fiuggi-Anagni. E ancora: “Non ci sono scuse per non attuare il cessate il fuoco in Libano. Ci sono 4mila vittime civili e il Sud è stato completamente distrutto.