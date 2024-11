Liberoquotidiano.it - Trucco e parrucco direttamente a casa: Deeva arriva anche a Milano

(Adnkronos) - Con il suo servizio di hair stylist e make-up a domicilio, la startup è pronta a far risparmiare tempo ai milanesi senza rinunciare alla bellezza e alla qualitàDopo il successo ottenuto a Torino,porta i suoi professionisti verso una nuova sfida nella città lombarda, 26 novembre 2024 - I ritmi frenetici dimettono a dura provale più appassionate beauty addicted che tra un appuntamento e l'altro spesso non hanno il tempo di rifarsi. Non solo,per tutte coloro che faticano a dedicare un momento per sé tra tutti gli impegni quotidiani, chi per esigenze personali ha poco tempo da dedicare ad attività fuori, ecco che! La startup torinese fondata dallo Startup Studio Mamazen porta il salone di bellezza, con i suoi stylist ed esperti del make-up è pronta a rivoluzionare le abitudini beauty delle milanesi e dei milanesi che potranno così dedicarsi una meritata pausa di bellezza.