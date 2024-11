Quotidiano.net - Treni, tre corse all’ora tra Modena e Bologna

Più, tretra, con ulteriori intensificazioni nelle fasce di punta, per migliorare la mobilità di pendolari, studenti e lavoratori. Con l’introduzione dell’orario invernale, dal 16 dicembre diventerà operativo il nuovo servizio ferroviario metropolitano Sfm5, che collegherà le due città con una frequenza oraria potenziata e fermate strategiche ad Anzola, Samoggia e Castelfranco Emilia. In particolare ci saranno tre, con fermata a-Castelfranco Emilia-, di cui due con fermata anche a Anzola Emilia e Samoggia durante tutta la giornata. Dopo la prima linea passante Pianoro--Casalecchio-Porretta, questo nuovo servizio, dal costo stimato di 5,6 milioni di euro l’anno, altra tappa del potenziamento in del Sfm in base all’accordo tra Comune, Città metropolitana die Regione.