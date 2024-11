The Beast | evento speciale con il regista Bertrand Bonello

Leggi su Cinefilos.it

Thecon ilDopo essere stato presentato in Concorso alla 80esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, è ora nei cinema italiani The(La Bête), nuova attesa opera del maestrocon protagonisti Léa Seydoux e George MacKay in un romance distopico liberamente ispirato al racconto La bestia nella giungla di Henry James del 1903. Tra gli appuntamenti da non perdere l’organizzato mercoledì 27 novembre alle ore 21:00 presso il Cinema Beltrade di Milano. Dopo la proiezione si terrà un Q&A che vedrà protagonista ilin collegamento video. L’incontro sarà moderato da Matteo Marelli e verrà trasmesso in diretta anche al Cinema Farnese di Roma dopo la proiezione del film.La recensione di Thedicon Léa SeydouxIn un futuro prossimo in cui domina l’intelligenza artificiale e le emozioni sono considerate nocive, Gabrielle (Léa Seydoux, La vita di Adele, Spectre, Dune) deve purificare il suo subconscio mettendo ordine in tutte le sue vite passate e spera, così facendo, di eliminare anche il dolore causato dalle storie d’amore vissute in cui si innamora continuamente di diverse incarnazioni di Louis (George MacKay, 1917), il suo grande amore.