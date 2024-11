Gaeta.it - Statua di Buddha e festival autunnale: l’Hoko-ji e la bellezza della contemplazione giapponese

Nel cuore del Giappone, a pochi passi dal maestoso monte Fuji, si erge-ji, un tempio zen fondato nel 1371 che attira visitatori da ogni parte del mondo. Circondato da circa cinquecento Arhat di pietra, discepoli del, questo luogo è al centro di un intenso, il 'delle foglie d'autunno', dedicato al momijigari, una tradizione che celebra ladelle foglie in questa stagione.Un tempio carico di storia e spiritualità-ji, uno dei templi zen più significativisetta Hoko del Buddhismo Rinzai, è stato fondato da Mumon Gensen, figlio dell'imperatore Go-Daigo. Quasi settecento anni dopo, il tempio continua a vivere e a prosperare, diventando un centro di ispirazione per monaci e laici. Ladei suoi terreni, immersi in una natura vibrante, contribuisce a un'atmosfera di profonda spiritualità.