Thesocialpost.it - Sophie Codegoni: “Basciano all’inizio era amorevole, ma quando mi allontanavo cambiava. Mi faceva seguire. Ho ancora paura”

Tesa ma determinata,, influencer di 23 anni, rompe il silenzio sulla vicenda che ha coinvolto il suo ex compagno, Alessandro, dj di 35 anni, accusato di stalking. Arrestato e scarcerato in 48 ore per insufficienza di gravi indizi a suo carico,continua a respingere le accuse.Leggi anche:, intervista shock a Fabrizio Corona: “Non sto bene.”. E poi cancellano tutto, affiancata dai suoi legali, dichiara: «Non voglio alimentare il circo mediatico, ma sento il dovere di parlare di un tema delicato, soprattutto per rispetto verso le donne che vivono situazioni simili». La giovane influencer non risponde direttamente alle accuse dell’ex compagno: «Non è questa la sede. Attendo serenamente che la giustizia faccia il suo corso, sapendo che ogni mia dichiarazione è supportata da prove e testimoni».