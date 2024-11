Liberoquotidiano.it - "Sinner il prossimo anno non giocherà la Coppa": la bomba dopo la vittoria in Davis

Di solito si dice che non c'è due senza tre, eppure questa volta potrebbe accadere proprio il contrario.aver conquistato per due volte di fila unache l'Italia attendeva da ben 48 anni, infatti, Jannikpotrebbe non esserci nella caccia al tris del 2025. Il dubbio, forte, emerge dalle dichiarazioni post-trionfo a Malaga sia disia del capitano del team azzurro, Filippo Volandri. Se Jannik ha liquidato il tutto con un “per il 2025 non prometto niente”, il suo capitano non giocatore invece è stato più esplicito sulla possibilità di non vederlo di nuovo in terra andalusa: "Sarebbe comprensibile, averlo avuto qua non è solo un onore e un privilegio, ma è qualcosa di speciale. Noi intanto ci godiamo questa e poi da domani pensiamo alla prossima". Per durare a lungo nel tennis, si sa, la cosa più importante è gestirsi, misurare le energie per non rischiare di restare a secco e quello che si sta per concludere è stato unleggendario sia perche per il tennis italiano.