Seconda Categoria Girone C | ‘rissa’ a sei nel vertice della classifica

Stesso discorso anche nelD e F dove, al momento, in testa alla, ci sono Ankon Dorica e Sarnano con Loreto e Cingolana SF ad incalzareVALLESINA, 26 novembre 2024 – Cambiano tutti i pronosticidopo dieci giornate di campionato: tutte favorite, nessuna favorita.Nel senso che in tre punti di distacco ci sono ben sei squadre che sabato dopo sabato si alternano in testa allaed ogni pronostico futuro è quasi impossibile ipotizzarlo.In questo momento sono in tre sul gradino più alto del podio: Cupramontana, Le Torri Castelplanio, Arcevia.Poi, a seguire, con due lunghezze di distacco, il Trecastelli, e dietro, distanziate di un sol punto, in una sorta di mega rissa nella zona alta, coinvolte Olimpia Ostra Vetere, anche lei qualche turno fa in testa alla, e la sorprendente, ma non tanto, Monte Roberto.