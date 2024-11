Iodonna.it - Sara Daniele sui social: «Salutami papà»

Leggi su Iodonna.it

Carmine, fratello del cantante Pino, è morto: aveva 66 anni. Era conosciuto come ‘O Giò e, secondo alcune indiscrezioni, il decesso sarebbe avvenuto a causa di alcune complicazioni dopo un trapianto di cuore. Il due fratelli erano molto legati. Pino, infatti, proprio a Carmine aveva dedicato il brano I got the blues. Concerto per Pinoa Napoli, esibizione da brividi di Giorgia X Leggi anche › Pino, il ricordo della figliaa nove anni dalla scomparsa: «Sei vicino a me» I fratelli e le sorelle di PinoCarmineera uno dei fratelli di Pino.