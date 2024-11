Ilrestodelcarlino.it - Rimini a Vicenza per ripetersi. L’ex Morra è il grande assente

La parata di Colombo su Ronaldi, poi il gol di Stanga e la festa. E’ passato poco meno di un anno da quel giorno in cui ilal ’Menti’ diconquistò la sua prima e storica semifinale di Coppa Italia. Servirono i rigori per consegnare ai biancorossi il passaggio del turno. Ora il destino ha messo ancora una volta ilsulla strada dei romagnoli. Sempre di Coppa Italia si parla, ma questa volta, domani sera (calcio d’inizio alle 20.30), al ’Menti’ ci si giocherà i quarti. Sempre con la medesima formula. Se nessuno avrà la meglio dei primi novanta minuti, allora via sul dischetto. Una gara nella quale ilnon si troverà faccia a faccia con il suo amato ex bomber Claudio, passato appena qualche mese fa dalla Romagna al Veneto, dopo aver segnato 20 gol con i biancorossi, tra coppa e campionato.