Secoloditalia.it - Ponte sullo Stretto, Salini (Webuild): “Il mondo ce lo invidierà e dobbiamo giustificarci con i laureati su Instagram”

Leggi su Secoloditalia.it

Ildi Messina “sarà un moltiplicatore di sviluppo commerciale e turistico”, ha detto il ministro dei trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini. Il vicepresidente del Consiglio ha precisato che “tecnicamente non ci sono motivi ostativi per il, ma in Italia si fa ideologia su tutto anche sulle opere infrastrutturali”. “I ponti servono, serve quello di Messina come tantissimi altri”, ha aggiunto Salvini, intervenendo all’evento “Ile l’impatto sociale, economico ed ambientale”, promosso da Unioncamere.Salvini e il: “Stiamo navigando nella giusta direzione”“Si sta navigando nella giusta direzione anche se c’è gente che a volte preferirebbe che la barca affondasse”, ha detto ancora Salvini, sottolineando che “in Italia c’è un dibattito surreale, riescono a buttare in politica unche fanno gli ingegneri”.