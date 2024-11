Metropolitanmagazine.it - Perché l’Ungheria vuole la Serbia in Europa?

lain? Scopriamolo insieme in questo approfondimento geopolitico.Lunedì scorso, durante una riunione a porte chiuse tra gli ambasciatori dell’Unione Europea, si è discusso l’avanzamento dellanel processo di adesione all’UE. La proposta deldi accelerare l’apertura del Cluster 3 – un insieme di capitoli chiave per la competitività e la crescita economica – ha trovato un muro di opposizioni, lasciando irrealizzata l’unanimità necessaria. La resistenza è giunta da Paesi come Croazia, Germania, Svezia e Paesi Bassi, che hanno sollevato dubbi sulle relazioni internazionali della, i diritti fondamentali e i rapporti con il Kosovo.e lain, ma anche il nodo delle sanzioni contro la RussiaUno dei principali ostacoli è stato il rifiuto delladi allinearsi alla politica estera dell’UE, in particolare per quanto riguarda le sanzioni contro la Russia.