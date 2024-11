Spazionapoli.it - “Non mi piace il gioco del Napoli”, l’ex azzurro gela tutti: il commento

Leggi su Spazionapoli.it

Un ex giocatore delsenza peli sulla lingua in merito aldegli Azzurri, ilè negativo.In casaci si prepara alla prossima sfida di campionato in programma domenica alle 15:00. I partenopei sfideranno il Torino in trasferta, nel match valido per la quattordicesima giornata di campionato. Gli uomini di Conte si presenteranno allo “Stadio Olimpico Grande Torino” con l’obiettivo dei tre punti per restare in vetta. Infatti sono ben quattro le squadre a -1 dalma domenica ci sarà lo scontro diretto tra Inter e Fiorentina, l’Atalanta avrà la difficile partita contro la Roma e la Lazio giocherà in trasferta nell’insidioso campo del Parma.Un occasione dunque per ildi allungare sulle inseguitrici che in più saranno impegnate in Europa tra oggi e giovedì.