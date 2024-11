Piperspettacoloitaliano.it - Nino Sarratore tradisce Elena con Silvana, perché ci è cascato di nuovo ?

L’Amica Geniale 4,con la governanteI mille amori e le mille tentazioni di, il personaggio, l’antagonista per eccellenza di L’Amica Geniale. L’uomo che ha fatto innamorare le amiche geniali, che ha formato per quel che può una famiglia con Lenu, pur continuando a desiderare Lila. Non solo loro, ma anche la moglie Eleonora, consapevole dei tradimenti diche non si ferma di fronte a nulla. Le sue promesse equivalgono a bugie ammalianti. E nella terza puntata di L’Amica Geniale 4 avviene l’inimmaginabile. Il tradimento dicon, la donna matura che badava i figli di Lenu. Purtroppo, la scrittrice si è accorta di tutto e ha visto la disgustosa scena in diretta.Chi ène L’Amica Geniale Nella serie,è la governante diGreco, uno dei personaggi principali.