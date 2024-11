Mosca | Biden cerca ancora escalation

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.33 "Continuiamo a notare con preoccupazione che l'amministrazione uscente Usa preferisce continuare sulla strada di un'ulteriore". Così il portavoce del Cremlino, Peskov. "La posizione russa -prosegue- è stata espressa in modo abbastanza chiaro " da Putin e "non abbiamo dubbio sia stata ben ascoltata" dall'Occidente. Schierare armi nucleari Ue e Usa in Ucraina?Ipotesi "assolutamente irresponsabili, dichiarazioni anonime e probabilmente da un'ala estremista,da persone con scarsa comprensione del reale".