Morte di Ramy Elgaml indagato anche il carabiniere che guidava nell’inseguimento | è accusato di omicidio stradale in concorso

ilchel’auto di servizio, usata per inseguire, èperin. La notizia è stata diffusa nel pomeriggio, dopo una notte di tensioni nel quartiere Corvetto di Milano per le proteste in seguito alladel 19enne egiziano che ha perso la vita dopo essere stato inseguito in scooter dai militari. L’iscrizione, fanno sapere dalla Procura di Milano, è stata fatta a titolo di garanzia e serve a permettere tutti gli accertamenti necessari. L’indagine, condotta dalla Polizia locale sotto il coordinamento del pm Marco Cirigliano della Procura diretta da Marcello Viola, prevedel’autopsia, fissata per venerdì 29 novembre.Il tunisino di 22 anni che era alla guida dello scooter è ricoverato in ospedale e piantonato: nelle scorse ore la Procura di Milano ha già disposto l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale, ma non è ancora stato sentito nelle indagini.