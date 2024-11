Oasport.it - LIVE Inter-Lipsia 1-0, Champions League calcio in DIRETTA: autogol di Lukeba!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA27?dalla distanza non trova la porta.25? Goooooooooooooooool,dopo un corner,1-0.23? Spinge ancora l’.21? Punizione di Dimarco che finisce sulla barriera da ottima posizione.19?che non riesce a reagire.17? Lautaro Martinez colpisce male in are di rigore.15? Cross di Bastoni che non trova compagni in area di rigore.13? Anticipato Taremi a centrocampo.11? Tiro a giro di sinistro di Dimarco, pallone fuori di poco.9? Spinge forte l’sulla sinistra con Dimarco.7? Sinistro di Dimarco che chiama all’vento il portiere.5? Conclusione di Taremi, non colpisce bene il pallone. Para Gulacsi.3? Lungo possesso palla dell’.1? Inizia la partita!20.57 Inno dellain corso, tutto pronto per la sfida.