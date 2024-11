Iodonna.it - Le nuove disposizioni pensionistiche presentano sia aspetti positivi, sia negativi. Per questo, informarsi sulle nuove regole diventa indispensabile per pianificare con attenzione il proprio futuro

Leggi su Iodonna.it

Il tema delle pensioni è da sempre un argomento complesso e le novità previste per il 2025 non fanno eccezione. Le misure in arrivo, come spesso accade,un quadro articolato, conper alcune categorie di lavoratori e potenziali penalizzazioni per altri. Per comprendere appieno le modifiche, è importante analizzare nel dettaglio le due principali misure che consentono di accedere alla pensione con soli 20 anni di contributi. Godersi la pensione all’estero? Ecco le mete più vantaggiose X Pensioni 2025, ultime notizie: requisiti e possibili ostacoli per quella di vecchiaiaLa pensione di vecchiaia ordinaria, rappresenta la via tradizionale per il pensionamento, richiedendo il raggiungimento di 67 anni di età e 20 anni di contributi.