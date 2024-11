Tpi.it - La gaffe di Alberto Matano: augura un “in bocca al lupo” a un uomo aggredito dall’animale | VIDEO

Leggi su Tpi.it

Ladicon unda undiche, nel corso di una puntata de La vita in diretta, ha fatto un “inal” a unche era stato proprio.Protagonista della vicenda è Francesco Tancredi, imprenditore agricolo di Castelnuovo Vomano, in provincia di Teramo, che l’11 novembre scorso è statoda unmentre si trovava sul proprio terreno.L’aveva raccontato l’accaduto a Il Messaggero: “Ero in ginocchio, con un faretto sulla fronte, quando all’improvviso ho sentito dei rumori alle mie spalle. Mi sono voltato e ho visto passarmi vicino due scrofe di cinghiale con alcuni cuccioli, terrorizzati e in fuga da una coppia di lupi”.L’imprenditore ha raccontato di essersi salvato grazie al pugilato “perché, come mi hanno insegnato, ho alzato la spalla sinistra per proteggere il collo.