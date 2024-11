Sport.quotidiano.net - La Fortitudo pronta a riabbracciare Aradori. Caja ritrova l’mvp della scorsa stagione

La folla lo acclama, lui, visibilmente emozionato, si presenta sotto la curva Schull per raccogliere l’applauso, si fa lanciare una sciarpa da un tifoso e se la mette al collo e poi grida "Giovedì, giovedì" a ricordare anche al pubblico il prossimo appuntamento, nel recuperosfida con Avellino. Attiliosi è ripreso la sua panchina, acclamato al suo ingresso in campo primasfida con Livorno e ancor di più al terminesfida dal popolo biancoblù. Nonostante una squadra ancora solo al 60 per cento, per parola dello stesso condottiero bolognese, già la sfida con la Libertas Livorno, ha confermato come lastia migliorando allenamento dopo allenamento. Contro la formazione toscana la difesa ha concesso 61 punti gli stessi che la Effe di Devis Cagnardi aveva subito a Rieti, ma che in quell’occasione erano costati la sconfitta.