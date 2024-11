Anteprima24.it - La coral way di Alfredo Rodriguez sul palco del “Gesualdo”

Tempo di lettura: 2 minuti– Con il suo stile unico ed inimitabile, ha saputo fondere la tradizione musicale cubana con il jazz americano. Le sue dita danzano sui tasti bianchi e neri del pianoforte restituendo al pubblico un arcobaleno di emozioni. La sua musica sprigiona una forza rara e dirompenteStiamo parlando diche, giovedì 28 novembre alle 21:00 sarà al Teatro “Carlo” di Avellino insieme al contrabbassista Yarel Hernández e al batterista Michael Olivera per il quinto ed ultimo appuntamento della mini rassegna di musica internazionale “Teatroin Musica”, organizzata dal Comune di Avellino in collaborazione con l’Associazione “I SenzaTempo” e la direzione artistica di Luciano MoscatiFiglio d’arte e con un’educazione pianistica di matrice classica,incontra con il jazz e la musica popolare caraibica in tenera età e questo gli ha consentito di plasmare uno stile e un sound del tutto originali e ricercati, arricchiti da una passione e un virtuosismo nell’esecuzione fuori dal comune Non è un caso se nel 2006, ad accorgersi di lui è proprio il leggendario Quincy Jones, che lo accoglie nella sua scuderia di purosangue, dando il là ad una carriera internazionale che ha portatoad esibirsi nei club e nei teatri di tutto il mondo La musica diRodríguez, condensata nell’ultimo lavoro discografico “Way” riporta ad Avellino il suono di una delle strade più vive e pulsanti di Miami.