La contessa in pista: un pranzo tra scontri e sorprese

Eravamo a sciare nel grande comprensorio del circuito dei Quattro Passi, che ora si è ampliato con nuovi collegamenti, arrivando a sette o otto tracciati interconnessi. Decidemmo di pranzare al Rifugio Punta Trieste. Non avevamo prenotato, ma trovammo un tavolo all’aperto con un cartellino “Prenotato”. Eravamo in tre e ci sedemmo lì.Di fronte a noi, appoggiati alla parete del rifugio su una panca, c’erano due ragazzoni intenti a fumare. Mentre aspettavamo le costine di maiale alla griglia con patate, arrivò lei: la. “Sono la. Alberto! Dov’è il mio tavolo?!”, tuonò rivolta al capo cameriere. Alberto indicò proprio il nostro tavolo, e lei, spazientita, replicò: “Mandali via! Io ho prenotato da giorni!”Mentre attendevamo ancora il, ci spostammo a un altro tavolo liberatosi vicino, dove un’intera famiglia si era appena alzata.