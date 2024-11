Tvplay.it - Koopmeiners, terribile annuncio: tifosi della Juve preoccupati

Il centrocampista olandese Teunè spesso finito nel mirino in questa fasestagione in casa. Siamo ancora all’iniziostagione ma in casagià si fanno i primi conti. La società bianconera ha investito molto in estate e per la prima volta Cristiano Giuntoli ha avuto libertà totale sul mercato. Dafino a Nico Gonzalez e Thuram, poi Douglas Luiz, la società ha investito molto ma non tutti hanno convinto.(Lapresse) TvPlayInfortuni e condizione precaria ma anzi Thiago Motta è riuscito a rilanciare giovani o giocatori del passato, basti pensare a Savona, Weah e Mbangula, ma al momento non ha trovato la quadra sui nuovi acquisti. Nico Gonzalez e Douglas Luiz sono praticamente oggetti misteriosi mentre Teunha finora deluso le attese ed è una pesante batosta per la società bianconera.