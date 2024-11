Calciomercato.it - Inter, l’Udinese fa muro per Bijol a gennaio: richiesta altissima, no al prestito | CM.IT

Accostato all’, non da oggi, il roccioso difensore delcontinua ad essere nel mirino dei nerazzurri: le ultime in vista diSono giorni importanti per il futuro della stagione dell’, impegnata questa sera nella quinta giornata del nuovo format della Champions League contro il Lipsia di Marco Rose.Jaka(LaPresse) – Calciomercato.itCon una vittoria, i nerazzurri dell’allenatore Simone Inzaghi metterebbero più di un piede agli ottavi di finale della massima competizione europea per club. E la squadra meneghina ha tutta l’intenzione di dare seguito alla larghissima vittoria ottenuta nella tredicesima giornata del campionato di Serie A: 5-0 sul campo del Verona di Paolo Zanetti e un solo punto di distanza dal Napoli capolista del grande ex Antonio Conte. Adesso, come detto, è il momento di accelerare anche in Europa e chiudere, o quasi, il discorso qualificazione per concentrarsi sulle partite nostrane, dare maggiore pressione a chi comanda e distanziare le inseguitrici agguerritissime.