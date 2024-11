Ilgiorno.it - Il ricorso delle (ex) Farfalle: "Tornate a indagare. Subivamo vere violenze"

Lo avevano detto subito. E adesso lo hanno messo in pratica. Le ex ‘“ Anna Basta e Nina Corradini, insieme all’Associazione ChangeTheGame, hanno presentato una segnalazione alla Procura Generale del Coni, alla Commissione Federale di Garanzia della Federginnastica e alla Procura Federale della Federginnastica, per chiedere la riaperturaindagini sul caso che ha coinvolto le allenatrici Emanuela Maccarani – anche direttrice tecnica dell’Accademia di Desio – e la sua assistente Olga Tishina, accusate di abusi psicologici. Un presunto sistema fatto di violenza fisiche e psicologiche utilizzato dallo staff tecnico pur di ottenere risultati sportivi a dispettogiovani ginnaste. "Insulti, pesature reiterate, espressioni offensive riferite alle caratteristiche fisiche, umiliazioni e interventi diretti sul cibo durante la consumazione dei pasti".