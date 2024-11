Terzotemponapoli.com - Il Napoli di Conte e i granata verso la sfida con i partenopei

Ilprimo in classifica e il suo allenatore: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna de Il Mattino. “Antonioa grandi passi si è preso il. In ritiro: ha spiegato il suo metodo di lavoro, ha fatto intendere quali sono le sue regole. E ha fatto capire che qui «comando io»; la sconfitta di Verona: è esploso, ha svuotato la sua rabbia: non riusciva più a sopportare un gruppo che si sentiva pieno di eroi senza più fame; i fatti prima della parola: è uno che dà esempi. Non ha preferiti, non fa preferenze. E intorno a lui tutti capiscono. Ha strameritato questo primo posto”.Torino-, spondaDi seguito un articolo tratto dall’edizione odierna di Repubblica. ” Caro Paolo Vanoli, adesso non lo puoi più tenere fuori». L’oggetto della supplica dei tifosiè Alieu Njie, lo svedese-gambiano di 19 anni che è la sorpresa più bella della stagione