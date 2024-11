Ilrestodelcarlino.it - Il giallo di Macerata: “Mamma e la baronessa? Sono state ammazzate”

, 26 novembre 2024 – “Cara, le coseandate così:.”. È quello che Gioia Concina, figlia di Gabriella Guerin – l’assistente dellaRothschild - vorrebbe tanto dire alla madre che non c’è più. Ma dopo 44 anni, è ancora avvolta nel mistero la morte di Jeannette Bishop May, 40enne inglese ex moglie del banchiere Evelyn Rothschild, e della 39enne friulana che le faceva da interprete. Il “dei Sibillini” è il cold case più famoso delle Marche, ma ha colpito l’Italia intera. A inizio mese la procura diha riaperto le indagini ipotizzando un duplice omicidio e per due settimane il pm Francesco Carusi e il Ros di Roma hanno interrogato quattordici testimoni, tra cui molti ultraottantenni. Il 29 novembre 1980 laRothschild, affascinante personaggio del jet set mondiale innamorata della montagna e appassionata di arredamento e antiquariato, sparì da Sarnano, borgo medievale dell’entroterra maceratese, insieme alla sua segretaria Guerin durante una bufera di neve.