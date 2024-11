Il confronto tra la scena post credits di Spider-Man | No Way Home e l’apertura di Venom | The Last Dance | ecco cosa cambia

Leggi su Cinefilos.it

Iltra ladi-Man: No Waydi: TheNelladi: Let There Be Carnage, Eddie Brock è stato trascinato sulla Terra-616, dove la sua tuta aliena ha subito dimostrato grande interesse per un servizio giornalistico su-Man.Gli eventi di-Man: No Wayhanno rivelato che l’incantesimo malriuscito di Doctor Strange, per gentile concessione di Peter Parker, aveva iniziato a trascinare tutti coloro che conoscevano l’identità segreta dell’arrampicamuri nella Sacra Timeline. Ciò ha spiegato l’arrivo inaspettato disulla Terra-616, sebbene non si sia mai unito alla battaglia finale e abbia invece scelto di rimanere in Messico. Ciò è stato confermato dalladi-Man: No Way, con Eddie rimandato a casa nello stesso modo degli-Men e dei Sinister Six Five.