Ghiretti regina del nuoto azzurro | Più forte dell’ansia così ho vinto

Più importante di una medaglia è il calore umano, il poter condividere un risultato con le persone che ti vogliono bene. Lo dice senza pensarci troppo la nuotatrice paralimpica Giulia, oro a Parigi nei 100 rana SB, passata da Milano per un evento commerciale. In Francia per sostenerla c’erano 150 tifosi, dalla nonna 90enne fino al figlio di un mese del suo preparatore atletico. Da Tokyo a Parigi che percorso è stato? "In mezzo ci sono stati due Mondiali, l’Europeo e la Paralimpiade. È stato lungo, mi ricordo allenamenti, il mondiale dopo Tokyo di passaggio. Poi il secondo del 2023 con le due cinesi di Tokyo e lì è stata una bella prova. Nell’ultimo anno è tornata l’ungherese Fanni Illes, oro a Tokyo, che ha partorito. Il 2024 l’ho vissuto con tanti interrogativi, sapevo il suo valore e di non poter fare il suo tempo di Tokyo, però potevo dire la mia.