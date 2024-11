Ilfattoquotidiano.it - Fermiamo gli sfratti durante il Giubileo! Roma e Regione Lazio lo chiedono, il governo ascolterà?

ritorna un tema pubblico la questione.Negli ultimi giorni avasta eco hanno avuto alcuni episodi che hanno riaperto un cono di luce sulla questionema anche più in generale tale questione connessa all’evento del. Non si può che iniziare dalle parole di Papa Francesco che ha esortato i parroci e le congregazioni religiose a mettere a disposizione alloggi per i precari della casa. Dopo queste sue parole, a, si è verificata l’uscita da un b&b, anche in malo modo, gestito da suore, di una famiglia palestinese dall’alloggio per il quale pagavano 100 euro al giorno, in parte pagati da un prete. Inoltre uno sfratto che riguardava una anziana da un alloggio nel centro di, del Capitolo San Pietro, ha visto l’intervento dell’Unione Inquilini che dopo un acceso confronto con proprietaria e avvocato è riuscita ad ottenere un rinvio di tre mesi, un fatto ben documentato e con vasta eco sulla stampa, nonché dall’ottimo articolo del giornalista del FattoQuotidiano.