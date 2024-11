.com - Evasione, sequestro di oltre 200mila euro a coppia di Colleferro

La Guardia di Finanza di Roma ha operato undi beni per un valore complessivo di210milaa due coniugi di, proprietari di un’impresa di panificazione. L’operazione, condotta su disposizione del Tribunale di Velletri, ha coinvolto anche un terzo individuo. L’indagine ha rivelato un sistema difiscale che ha permesso alladi occultare al Fisco ricavi per circa un milione die di non versaredi IVA.della Guardia di Finanza aTra gli oggetti sequestrati asi contano disponibilità economiche, gioielli e un immobile, per un valore complessivo che supera i 210mila.Le misure, autorizzate dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Velletri, sono state adottate nell’ambito di un’indagine su un’azienda di panificazione che operava tra la Valle del Sacco e la Ciociaria.