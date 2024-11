Ilrestodelcarlino.it - Estorsione, violenze e minacce di morte ai genitori: arrestato 36enne di Fermo

, 26 novembre 2024 - Quando andava in escandescenza picchiava e minacciava diper estorcere loro denaro per la droga, e padre e madre spesso erano stati costretti a fuggire dalla loro casa. Per questo motivo la polizia hail figliodi una coppia diper maltrattamenti in famiglia edaggravata dall’uso di un’arma. In manette è finito un fermano, con precedenti per rapina e reati contro il patrimonio, il quale, a partire dal mese di ottobre, si era reso protagonista di maltrattamenti nei confronti dei, consia fisiche che psicologiche, consistite in percosse, ingiurie,died insistenti richieste di denaro, tutti comportamenti che avevano ridotto i familiari in penose condizioni di vita, tanto da costringerli anche a lasciare la propria casa, quando il figlio andava in escandescenza.