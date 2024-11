Ilfattoquotidiano.it - Documenti segreti e testimoni chiave: tutti gli indizi contro Bolsonaro nelle carte dell’indagine per tentato colpo di Stato in Brasile

Con una relazione di 884 pagine e 37 indagati, la Polícia Federal ha chiuso il cerchio della sua indagine perdiintra il novembre 2022 e il gennaio 2023. I mesi in cui una cupola di militari e politici fedeli a Jair, secondo l’accusa, avrebbe cercato di bloccare l’insediamento di Lula, appena eletto Presidente della Repubblica. Il tentativo di spallata non andò a buon fine, ma secondo gli investigatori della PF “creò il clima propizio” per i fatti dell’8 gennaio 2023, quando un nutrito gruppo di militanti bolsonaristi invase il Congresso, il palazzo presidenziale e la sede della Corte Suprema. Un’imitazione in salsa carioca dell’assalto a Capitol Hill.Proprio, si legge, è da considerarsi “il leader dell’organizzazione” che ha cercato di dare avvio a un golpe per “abolire in modo violento lodemocratico di diritto”.