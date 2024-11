Sport.quotidiano.net - Del Piero candidato presidente della FIGC? Corsi: “C’è bisogno di gente come lui"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 26 novembre 2024 – Sono giorni decisivi per il calcio italiano, con il prossimo 3 febbraio che è stato indicatoil giorno nel quale si terranno le elezioni del nuovo. Proprio in queste ore, si sta facendo strada l’ipotesi di vedere la candidatura di Alessandro Del, ex capitanoJuventus e leggenda del calcio italiano, per il ruolo calcistico più importante del Paese. L’ex numero 10 dei bianconeri non hadi presentazioni: una carriera costellata di successi e onorificenze, che l’hanno reso un vero e proprio simbolo del calcio italiano, per questo sarebbero in tanti a sostenere la sua candidatura. Uno di questi è ildell’Empoli Fabrizio, che in un’intervista rilasciata a La repubblica ha accolto positivamente la possibile candidatura di Pinturicchio, a patto che ci sia unione d’intenti.