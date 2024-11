Oasport.it - Curling, l’Italia torna in scena dopo gli Europei: tappa del Grand Slam per Retornaz e Constantini

ha chiuso gli2024 disenza salire sul podio e offrendo risultati in calo rispetto ai fantastici exploit delle ultime stagioni: gli uomini hanno concluso il round robin al sesto posto e sono rimasti esclusi dalle semifinali (pur battendo Germania e Scozia, ovvero le due finaliste), mentre le donne hanno terminato in quarta posizioneaver perso contro Svizzera e Scozia nella fase a eliminazione diretta.Le due compagini sono pronte are sul ghiaccio e saranno protagoniste a St. John’s (Canada), dove va inil KIOTI National, terzastagionale del, il più importante circuito globale della disciplina riservato alle migliori sedici squadre del ranking. Rivedremo dunque all’opera il quartetto maschile (Joel Rez, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella) e la formazione femminile (Stefania, Giulia Zardini Lacedelli, Angela Romei, Elena Antonia Mathis).